3355 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2023 حيث يؤدي 3355طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية كما انتداب عدد 1070 ما بين (إداري وملاحظ ومراقب ومراقب أول ورئيس لجنة) بإدارات طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ونويبع وسانت كاترين وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر، كما تم تجهيز (48 ) استراحة للسادة المنتدبين لأعمال اللجان بالإدارات الثمانية

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تنطلق غدا لسبت الموافق 21 يناير 2023 امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 / 2023، وذلك بإدارات المحافظة الثمانية بإجمالي عدد 3355 طالب / طالبة.

وأضاف وكيل الوزارة أن أعداد اللجان الامتحانية بالإدارات (75 ) لجنة امتحانية تستهدف 3355 طالب / طالبة.

وشدد وكيل الوزارة على توفير سبل الراحة للطلاب باللجان، والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، مؤكدا غلق أبواب اللجان، والتشديد على دور مسؤول أمن اللجنة، مع حظر أجهزة المحمول داخل اللجان سواء مع السادة الملاحظين أو الطلاب وضرورة التأكد من كتابة الطلاب بياناتهم صحيحة وبأيديهم.

ومن جانبه أضاف أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة أنه تم إرسال أرقام الجلوس لجميع الطلاب وكذلك بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف المناداة للسادة رؤساء اللجان عن طريق لجنة النظام والمراقبة.

كما أفاد عصام رجب رئيس لجنة الإدارة أنه يعقد امتحان الشهادة الإعدادية بمدينة الطور في (16) لجنة وبمدينة شرم الشيخ بعدد (5) لجان ومدينة دهب (5) لجان، ومدينة نويبع (5) لجان ومدينة كاترين (10) لجان ، ومدينة أبورديس بها (7) ، ومدينة أبوزنيمة (12) لجنة ومدينة رأس سدر بها (15) لجنة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ غدا السبت الموافق 21 يناير 2023 وتنتهي الخميس الموافق 26 يناير 2023 وتبدأ الامتحانات بمادة (اللغة العربية والخط العربي والإملاء ) (9.00 إلى 11.30 ) وتنتهي بمادة (العلوم ) (9.00 إلى 11).