يختصر الوقت ويقلل المسافات فى القاهرة.. 9 معلومات عن محور كمال عامر.. صور

كتبت – مرام محمد

تسابق الدولة الزمن للانتهاء من تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر ، أول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل، وذلك فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية.

1- يعد من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التى ترتبط بالطريق الدائرى، حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لإقليم القاهرة الكبرى لما سيحققه من تطوير ملحوظ فى انسيابية الحركة المرورية.

2- يمتد المحور من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

3- يشمل المشروع، إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية في كل اتجاه، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

4- يربط المحور الجديد عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة)، كما يربط العديد من الكتل السكنية وهى (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).

5- يخدم المحور العديد من المناطق، أهمها العمرانية، ومستشفى الصدر، والحسينية، والبحر الأعظم، والمنصورية، والعمرانية، والمنيب، وصفط اللبن، وناهيا، وبولاق الدكرور، ومنطقة جامعة القاهرة عن طريق نزلة في شارع السودان.

6- يخفف المحور الكثافة بمنطقة أرض اللواء للراغبين في الذهاب إلى جامعة الدول العربية، وسيخدم القادمين من محور 26 يوليو في مدينة الشيخ زايد باتجاه جامعة الدول العربية.

7- يسهم في تقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، فضلا عن تقليل زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري.

8- يسهم في تقليل المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.

9- سيحقق قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل في استغلال المساحات الواقعة أسفله في إقامة منتزهات ونقاط خدمية مختلفة للمواطنين، تشمل أكشاك ومطاعم ومحال تجارية ومواقف حضارية لسيارات السيرفيس.