اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يشارك فى احتفال سفارة الهند بالعيد 74 للجمهورية

الجمعة، 20 يناير 2023 01:19 م
وزير قطاع الأعمال يشارك فى احتفال سفارة الهند بالعيد 74 للجمهورية وزير قطاع الأعمال العام يشارك في احتفالية سفارة الهند
كتب عبد الحليم سالم

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شارك المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أمس، الخميس، في الاحتفال الذة أقامته سفارة الهند بالقاهرة، بمناسبة العيد الرابع والسبعين لجمهورية الهند. 
 
حضر الاحتفال عدد من الوزراء وحشد كبير من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة.              
 
قدم المهندس "عصمت"، بحسب بيان الوزارة، اليوم، التهنئة للسفير أجيت جوبتيه بمناسبة عيد جمهورية الهند، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين الدولتين، والتى انعكست في العديد من أوجه التعاون الاقتصادى والشراكة في المشروعات.
 
أشار أجيت جوبتيه سفير الهند في مصر إلى أن هذا العام يصادف مرور 75 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، ويشهد رئاسة الهند لمجموعة العشرين وتوجيه الدعوة لمصر كدولة شرف، موضحا زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر والهند.

الهند

مصر

الاقتصاد

قطاع الاعمال العام

محمود عصمت



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