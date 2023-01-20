وزير قطاع الأعمال يشارك فى احتفال سفارة الهند بالعيد 74 للجمهورية

كتب عبد الحليم سالم

حضر الاحتفال عدد من الوزراء وحشد كبير من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة.

قدم المهندس "عصمت"، بحسب بيان الوزارة، اليوم، التهنئة للسفير أجيت جوبتيه بمناسبة عيد جمهورية الهند، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين الدولتين، والتى انعكست في العديد من أوجه التعاون الاقتصادى والشراكة في المشروعات.

أشار أجيت جوبتيه سفير الهند في مصر إلى أن هذا العام يصادف مرور 75 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، ويشهد رئاسة الهند لمجموعة العشرين وتوجيه الدعوة لمصر كدولة شرف، موضحا زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر والهند.