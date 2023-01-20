وأضاف البنك - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مينسك - أن هناك مجالا واسعا بين البلدين لتعزيز القدرات الصناعية والمواصلات والزراعة، مشيرا إلى بلاده وموسكو لن يخضعان للضغوط الغربية.

وأشار إلى أن الغرب يقود حربا هجينا ضد موسكو ومينسك لإضعافهما، مؤكدا صمود البلدين في وجه الضغوط غير الشرعية على بلدينا من خلال مزيد من التنسيق لتحديد خطوات الرد عليها.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه "بحث مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو جميع الاتجاهات الاستراتيجية لتعزيز تحالفنا بناء على الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسي البلدين على ضوء حماية مصالح دولة التحالف روسيا وبيلاروسيا، في المجال العسكري والأمني والاقتصادي والإنساني وغيرها من المجالات الأخرى التي تعنى بها الدولتين".

وأضاف أنه تم توقيع - مع بيلاروسيا - وثيقتي الأمن البيولوجي وتعزيز الأمن القومي للبلدين والحيلولة ضد أي تهديدات للبلدين ودولة التحالف.

وأشار إلى أنه تم مناقشة النهج غير البناء للولايات المتحدة وحلفائها من خلال توسع الناتو واقتراب بنيته العسكرية إلى الحدود الروسية.

وأكد أن الغرب حول أوكرانيا إلى ميدان للهيمنة والسيطرة العسكرية لدول الاتحاد السوفيتي السابق، لافتا إلى أنهم دفعوا كييف لتشكيل تهديد في المجالات الحيوية والمهمة لروسيا وبيلاروسيا.

ونبه إلى أن هناك محاولات غربية للتدخل في شئون البلدين من خلال فرض القيود بهدف تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي، مؤكدا أن الغرب فشل في مساعيه لتقويض الاقتصاد والاستقرار الروسي والبيلاروسي.