وزير الدفاع الألمانى: دعم الدفاع الجوى لأوكرانيا أولوية لنا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا أولوية لنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع الألماني: لن نتوقف عن دعم أوكرانيا، متابعا: قدمنا دعمًا لكييف بقيمة 3.3 مليار يورو.

وتابع وزير الدفاع الألماني: إرسال دبابات "ليورباد" مرهون بالتوافق مع الحلفاء.

وفى وقت سابق قال الخبير العسكري طارق سكرية، إن إدخال الدبابات في المعركة الروسية الأوكرانية، بمثابة تصعيد كبير للحرب.

وأضاف "سكرية"، خلال ظهوره عبر خاصية "زووم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحجة التي تتخذها أمريكا في مطالبة ألمانيا بأرسال دباباتها لأوكرانيا، بدلا من أن ترسل أمريكا نفسها الدبابات، هي أن الدبابة الألمانية أفضل.

وتابع، أنه على أرض الواقع، فإن الدبابتين متشابهتين ومتقاربتين للغاية، وقوتهما متقاربة وتجيهزاتهما متشابهة.

وأردف، أن التردد عند ألمانيا في إرسال الدبابات، سببه بنسبة كبيرة، هو أن الدول الأوروبية لا ترغب في أن تصعد الحرب الروسية الأوكرانية.

واستكمل: "ألمانيا مترددة منذ البداية، حتى أن وزيرة الدفاع الألمانية استقالت منذ أسبوع، بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحرب في أوكرانيا".