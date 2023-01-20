مصرع ربة منزل أثناء اللهو بسلاح نارى بدون ترخيص بإحدى مراكز المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها إثر طلق نارى عن طريق الخطأ، أثناء اللهو بسلاح نارى مسدس برفقة جارتها بإحدى مراكز المنيا ، وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مأمور مركز العدوة شمال المنيا، يفيد مصرع ربة منزل، متأثرة بطلق نارى أثناء اللهو بسلاح نارى بإحدى قرى مركز العدوة.

وبالانتقال والفحص أفادت التحريات الأولية، أنه أثناء لهو ربة منزل وجارتها بسلاح نارى بدون ترخيص، خرجت طلقه نارية عن طريق الخطأ تسببت فى مصرع إحداهن، وتم القبض على المتهمة والسلاح المستخدم، والتحفظ على جثمان المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تجرى النيابة العامة تحقيق موسع بشأن الواقعة.