مراقبة الأغذية تحرر 178 محضرا مختلفا وغلق 79 منشأة بدون ترخيص فى الدقهلية‎‎

شن إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 229 منشأة تبين أن منها 76 دون ترخيص، وعدد 3 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتمكنت الحملات من تحرير عدد 178 محضرا وسحب 113 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1683 كيلو من أغذية متنوعة و553 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
كما شنت إدارة الأغذية، حملة مفاجئة على أحد مصانع المنطقة الصناعية بمركز المطرية، حيث تم ضبط عدد 2500 عبوة صلصة طماطم زنة العبوة 320 جرام وبإجمالي 800 كيلو جرام، وذلك لورود نتيجة عينة سابقة عدم مطابقة المواصفات القياسية لعدم كتابة المادة الحافظة على العبوة
وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة كل اساليب الغش التجاري، والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين
إعدام منتجات غير مطابقة للمواصفات
التحفظ علي منتجات غذائية مخالفه
التحفظ علي منتجات وتحرير محاضر بالمخالفات
تحرير محاضر بالمخالفات
حملة ادارة مراقبه الأغذية
فحص المنتجات المعروضه للمواطنين
فحص جوده اللحوم
فحص منتجات غذائية لبيان مدي مطابقتها
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