مراقبة الأغذية تحرر 178 محضرا مختلفا وغلق 79 منشأة بدون ترخيص فى الدقهلية‎‎

كما شنت إدارة الأغذية، حملة مفاجئة على أحد مصانع المنطقة الصناعية بمركز المطرية، حيث تم ضبط عدد 2500 عبوة صلصة طماطم زنة العبوة 320 جرام وبإجمالي 800 كيلو جرام، وذلك لورود نتيجة عينة سابقة عدم مطابقة المواصفات القياسية لعدم كتابة المادة الحافظة على العبوة

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة كل اساليب الغش التجاري، والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين