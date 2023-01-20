مديرة معمل محطة مياه كفر ناصر ببنى سويف: نضمن "مياه نظيفة" تصل للمواطن

كتب أحمد عرفة

تحدثت دكتورة عزة موسى، مديرة معمل محطة مياه كفر ناصر ببني سويف، عن تفاصيل عمل المحطة، مؤكدة أن المياة تصل إلى المواطن نظيفة ومطابقة للمواصفات.

وقالت "موسى"، خلال حديثها على قناة "إكسترا نيوز"، إنه في المعمل، يتم مراقبة جميع مراحل معالجة المياه: "بنراقبها من وهي عكرة لحد ما تخرج برة نضيفة للمواطن".

وأضافت: "بنعمل كل التحاليل اللازمة للمياه، سواء فيزيائية، كيميائية، بيولوجية، وغيرها من التحاليل، اللي بنعملها عشان نضمن اننا نطلع مياه نظيفة للمواطن".

وتابعت، أنه لم يحدث من قبل أنه تم معالجة المياه، ثم أظهرت التحاليل وجود نسب عكارة مرتفعة وغير مطابقة للمواصفات، إذ تخرج دائما صالحة للمواطن.

وفى وقت سابق سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على أبرز المشروعات التي أنجزتها مبادرة حياة كريمة فى قرى محافظة بنى سويف، حيث أبرزت أبرز الأنشطة التي نفذتها المبادرة في قرية ببا.

واستعرضت قناة إكسترا نيوز، إشادات المواطنين بالمشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة، موضحين أن جميع المشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة تخدم المواطنين.

وأضاف عدد من المواطنين، أن كل الزراعات تقوم في محافظة بني سويف، مسترسلا، وكل الناس تستورد من قريتنا هنا والزرع ما شاء الله جيد للغاية.