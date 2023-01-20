كيف يؤثر التهاب المفاصل الصدفي على أظافرك؟

كتبت نهير عبد النبى

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الصدفي، فأنت قد تعلم كيف يمكن أن يؤثر على بشرتك ومفاصلك، ومن المحتمل أنك لاحظت تغيرات في أظافرك أيضًا.وحسب ما ذكره موقعWEBMED فإن الاختلافات بين أظافر اليدين والقدمين شائعة جدًا مع الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي.

غالبًا ما ينزعج الناس من هذه التغييرات في الأظافر، كما تقول أخصائية الروماتيزم إم إيلين حسني ، دكتوراه في الطب، يمكن أن ينزعجوا من الجوانب التجميلية لأعراض الأظافر ما هو أكثر من ذلك ، يمكن أن تسبب هذه التغييرات في بعض الأحيان عدم الراحة .

ولكن مثل أعراض الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي الأخرى، يمكن السيطرة على أعراض الظفر.

ما مدى شيوع التهاب المفاصل الصدفي أظافر اليدين والقدمين؟

الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي من أمراض المناعة الذاتية التي تسبب الالتهاب.

-تحدث الصدفية عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم بشرتك ، مما يتسبب في ظهور بقع حمراء متقشرة وملتهبة.

-يحدث التهاب المفاصل الصدفي عندما يهاجم الجهاز المناعي المفاصل والأنسجة الضامة (الأربطة والأوتار) يسبب المرض ألمًا وتورمًا في مفاصلك ، بالإضافة إلى إرهاق.

-تعد أعراض الأظافر شائعة لدى الأشخاص المصابين بالصدفية بل وأكثر شيوعًا عند المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي يلاحظ ما يصل إلى 80٪ من المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي تغيرات في أظافرهم، في الواقع ، يمكن أن تكون أعراض الظفر علامة تحذير مبكرة لهذا النوع من التهاب المفاصل.

اتضح أن أعراض الأظافر أكثر من عمق الجلد.

حيث يتكون كل من أظافرك من ثلاثة مكونات:

-صفيحة الظفر - وهو الظفر نفسه.

-سرير الأظافر - الجلد الموجود أسفل صفيحة الظفر.

-مصفوفة الأظافر - المنطقة التي تبدأ فيها أظافرك في النمو.

الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي يمكن أن يؤثران على الأجزاء الثلاثة من الظفر اعتمادًا على مكان حدوثه ، يمكنك تجربة العديد من الأعراض المختلفة للأظافر."

كيف تبدو الأظافر مع التهاب المفاصل الصدفي؟

مع التهاب المفاصل الصدفي ، قد يعاني بعض الأشخاص من تغيرات ببضعة أظافر فقط بينما قد يلاحظ آخرون تغيرات في جميع أظافرهم وأظافرهم.

تأتي تغيرات الأظافر الناتجة عن الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي في عدة أشكال مختلفة:

-تأليب الأظافر هذه المنخفضات الصغيرة في صفيحة الظفر هي أكثر أعراض الظفر شيوعًا.

-أونيكوليسيس، ينفصل الظفر عن فراش الظفر.

-فرط التقرن تحت اللسان، يثخن فراش الظفر.

-خطوط بو، تظهر نتوءات وأخاديد الأظافر.

-نزيف منشق تظهر كدمات أو جلطات صغيرة تحت الظفر وتبدو مثل شظايا صغيرة.

تلون يمكن أن تكون الأظافر صفراء أو بنية.

-الالتهابات الفطرية كما أن الأظافر المصابة بالصدفية أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية ثانوية.

خيارات العلاج لمرض الصدفية

لعلاج تغيرات الأظافر الناتجة عن التهاب المفاصل الصدفي ، قد يصف طبيبك كريمات أو مراهم موضعية لفرك أظافرك، ويمكن للأدوية الجهازية (التي تؤثر على الجسم بالكامل) لعلاج الصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي أن تساعد كثيرًا أيضًا. قد تشمل هذه الأدوية:

-الأدوية المضادة للالتهابات (المسكنات) لتقليل الالتهاب.

-الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) لمنع الالتهاب.

-المستحضرات الدوائية الحيوية ، فئة خاصة من الأدوية المضادة للروماتيزم المحورة للروماتيزم (DMARDs) ، والتي تستهدف أجزاء معينة من جهاز المناعة لديك والتي تسبب الالتهاب في التهاب المفاصل الصدفي.

نصائح العناية بالأظافر لالتهاب المفاصل الصدفي

-يمكن أن يساعد علاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي في تقليل الأعراض غير المريحة لصدفية الأظافر يمكن أن تساعد النصائح التالية أيضًا في الحفاظ على أظافرك صحية وخالية من الألم.

-تجنبي استخدام طلاء الأظافر أو مزيلاتها التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية ، لأنها قد تجعل أظافرك أكثر هشاشة.

-لا تضغط على أظافرك أو أظافرك.

-حافظ على تقليم أظافرك.

-احم يديك، ارتدِ القفازات عند غسل الأطباق أو أعمال الحديقة لإبقائها جافة وحمايتها من التلف.