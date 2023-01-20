قافلة جامعة المنوفية تختتم أعمالها بتوقيع الكشف على 2629 مريضا برأس غارب

المنوفية - محمد فتحى

اختتمت قافلة جامعة المنوفية، الطبية الموسعة أعمالها مساء اليوم الجمعة، حيث تم توقيع الكشف علي ما يزيد عن 2629 مريض علي مدار يومين بمستشفى رأس غارب المركزى ووحدة الأمومة والطفولة برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء و جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

قدمت القافلة الرعاية الطبية علي المواطنين في مختلف التخصصات حيث وقعت الكشف علي 138 اطفال و132 أسنان ،155 أنف وأذن ، 252جلدية،192 عظام ، 69 جراحة، 56 مسالك، 106 قلب، 199باطنة ،99 مخ وأعصاب ، 69 نساء ، 100صدر ،385 رمد ،199 نظارة ،280 تحليلاً مع توزيع العلاج علي كافة المرضي بالمجان.

واتصالًا بذلك أصدر اللواء حامد أحمد رئيس مجلس مدينة رأس غارب، توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون والتيسير في إجراء تحويلات الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، و إجراء الفحوصات التشخيصية

اشرف علي القافلة كل من الدكتور عبدالرحمن السباعي عميد كلية الطب والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتور شادى علام وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور وإشراف الدكتورة رضا الفيشاوى منسق عام جامعة المنوفية للقوافل المتكاملة والدكتورة إيمان مناع منسق القوافل الطبية بكلية الصيدلة و علاء فتحي مدير عام إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.