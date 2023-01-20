اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 08:37 م
أكرم القصاص
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"قادرون باختلاف" يشاركون فى مسابقة أجمل شكل مجسم بالمكعبات بالدقهلية

الجمعة، 20 يناير 2023 07:37 م
"قادرون باختلاف" يشاركون فى مسابقة أجمل شكل مجسم بالمكعبات بالدقهلية ذوي الهمم أثناء تنفيذ أنشطة رياضة بالدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشى

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نظمت وزارة الشباب والرياضة أنشطة مختلفة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بذوي الهمم، ونفذ مركز شباب دنديط التابع لإدارة شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية، نشاط رياضي لذوي الهمم والقدرات الخاصة في مسابقة أجمل شكل مجسم بالمكعبات، وذلك ضمن خطة شهر يناير 2023 بصالة المكتبة بالمركز.

وقام ذوي الهمم والقدرات الخاصة المشاركين في المسابقة بعمل أشكال مجسمات بالمكعبات بمساعدة مشرفي الأنشطة بالمركز، في أجواء تتسم بالسرور بين ذوي الهمم والقدرات الخاصة و جميع المشاركين بالنشاط
 
يذكر أن تنفيذ هذ اليوم الترفيهي ياتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة، على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بذوي الهمم والقدرات الخاصة بالدقهلية.
 
وأكدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، أن تنظيم هذه المسابقة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، إلي اهتمام  الدولة المصرية، ممثلة في  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودمجهم في المجتمع من جميع النواحي، وإشراكهم في الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والمسابقات الترفيهية، التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية
 
 
الاهتمام بذوي الهمم
الاهتمام بذوي الهمم

اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم
اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم

تكوين مكعبات وانشطه مختلفه لذوي الهمم
تكوين مكعبات وانشطه مختلفه لذوي الهمم

تنظيم وزارة الشباب والرياضة لانشطة رياضية لذوي الهمم
تنظيم وزارة الشباب والرياضة لانشطة رياضية لذوي الهمم

جانب من النشاط الرياضي لدذوي الهم
جانب من النشاط الرياضي لدذوي الهم

ذوي الهمم أثناء تنفيذ أنشطة رياضة بالدقهلية
ذوي الهمم أثناء تنفيذ أنشطة رياضة بالدقهلية

ذوي الهمم اثناء تنفيذ نشاط المكعبات
ذوي الهمم اثناء تنفيذ نشاط المكعبات

مشاركة ذوي الهمم في أنشطة رياضة
مشاركة ذوي الهمم في أنشطة رياضة
 
 
 
 
 

نشاط رياضي

ذوي الهمم

ذوي القدرات الخاصة

مديرية الشاب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

الدقهليه



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