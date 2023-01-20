"قادرون باختلاف" يشاركون فى مسابقة أجمل شكل مجسم بالمكعبات بالدقهلية

وقام ذوي الهمم والقدرات الخاصة المشاركين في المسابقة بعمل أشكال مجسمات بالمكعبات بمساعدة مشرفي الأنشطة بالمركز، في أجواء تتسم بالسرور بين ذوي الهمم والقدرات الخاصة و جميع المشاركين بالنشاط

يذكر أن تنفيذ هذ اليوم الترفيهي ياتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة، على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بذوي الهمم والقدرات الخاصة بالدقهلية.

وأكدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، أن تنظيم هذه المسابقة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، إلي اهتمام الدولة المصرية، ممثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودمجهم في المجتمع من جميع النواحي، وإشراكهم في الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والمسابقات الترفيهية، التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية