غدا.. 107 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ377 لجنة بالاسكندري

وعقد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم وبحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام اجتماعًـا موسعًـا ضم جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء اللجان، مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، لافتًـا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الإمتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات ، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام .

وقال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ ( 107092) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 377 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع ، منها 60 لجنة بإدارة المنتزه أول ، و40 لجنة بالمنتزه ثان ، و79 بإدارة شرق ، و40 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب ، وعشر لجان بالجمرك ، و43 لجنة بالعجمي ، و33 بالعامرية ، و39 بإدارة برج العرب ، وذلك بمشاركة ( 12714 ) ملاحظًـا ، و( 1443) مراقبًـا ، و(1486) معاونًـا ، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ( 754 ) ، وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم ، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة ، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي .

كما أكد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية وحضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان .

وفي سياق متصل أوضح أبوزيد ، أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة .