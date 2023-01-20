غدا.. غلق كلى لكوبرى الملك فيصل من ميدان الجيزة وشارع السودان لمدة يومين

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى لكوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، وذلك لمدة (يومان) بداية من يوم السبت الموافق 21/1/2023 وحتى يوم الأحد الموافق 22/1/2023، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط.

وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر ، والقيام بأعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بالمشروع تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، ووقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أى معوقات مع تسهيل حركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية بالتعاون مع الجهات المنفذة والمعنية.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت باجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولاً: القادم من ميدان الجيزة:

-حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.

- السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل

ثانياً : القادم من شارع السودان:

-حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب فى الصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع برادة وصولاً لشارع الأهرام.

-السير يمينا بشارع الاهرام وصولا حتى شارع سيد أبو الخير.

-السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وأوضحت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركه المرورية.