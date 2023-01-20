عروض للمعهد الفرنسى بالإسكندرية بعنوان "نافذة على السينما الفرنسية"

يطلق المعهد الفرنسى بالإسكندرية عروضا سينما شهرية جديدة ومناظرات مع المخرج أحمد نبيل، تهدف الدورة إلى أن تكون نافذة على عالم السينما الفرنسية من خلال الأفلام الوثائقية والروائية، وذلك بدءا من 23 يناير الجارى بمقر المعهد.

وتشمل العروض السينمائية أفلام بعنوان "143 شارع الصحراء: وسط الصحراء الجزائرية، في تتابعها امرأة تكتب قصتها. تستقبل في بيتها - من أجل سيجارة، قهوة أو بيض - سائقي الشاحنات ، كائنات متجولة وأحلام .. اسمها مليكة.” ومترجمة باللغة الإنجليزية مدتها ساعة و 40 دقيقة "متاحة للجمهور ".

فى سياق آخر نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية "صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي " بعنوان " شمولية الرؤية في أعمال الفنان عبد السلام عيد بحضور الفنان الكبير الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجداري والمهندس حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية و أدار الندوة الكاتب أحمد بسيونى، ييتخلل اللقاء فقرة غنائية للفنانة شيماء ناجي بمصاحبة عازفي أوبرا الإسكندرية.