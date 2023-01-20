اليوم السابع
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ضبط 55 ألف مخالفة مرورية على الطرق والميادين خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 يناير 2023 01:41 م
ضبط 55 ألف مخالفة مرورية على الطرق والميادين خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (55642) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 (16120) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (381) مخالفة السير بدون تراخيص، و (31) مخالفة موقف عشوائى، و(34) مخالفة شروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

  


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