ضبط 148 قطعة سلاح و354 قضية مخدرات وتنفيذ 85282 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (148 قطعة سلاح نارى بحوزة 126 متهما) .. وذلك على النحو التالى:

(11) بندقية آلية.

(13) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(119) فرد محلى.

(192) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15)خزينة متنوعة.

(201) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85282) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(345) حكم جناية.

(26634) حكم حبس جزئى.

(5178) حكم حبس مستأنف.

(41560) حكم غرامة.

(11565) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (354) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (388) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (113.793كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (86.500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17.048كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9.515 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6.525 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2.947 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1.349 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (467 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (30 جرام).

(3018) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (28) متهما.

ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

الدراجات النارية المخالفة : ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21588) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.