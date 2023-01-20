ضبط 11 ألفا و500 لتر زيت سيارات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بمشاركة المفتشين بالإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين ههيا وأسفرت الحملة عن ضبط 550 جركن زيت سيارات مجهول المصدر، سعة كل جركن عدد 20 لتر ، وكذلك تم ضبط عدد 25 كرتونة زيت سيارات مجهول المصدر، بداخل كل كرتونة عدد 4 جراكن، سعة الجركن الواحد 5 لترات، باجمالي كمية مقدارها 11500 لتر مخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 480 لسنة 2023 جنح ههيا ،و التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.