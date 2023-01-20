ضبط عاطل متهم بالنصب على المواطنين باستخدام الدجل والشعوذة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين، بإستخدام أساليب السحر والشعوذة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على علاج المواطنين بالرقية الشرعية ، والإعلان عن نشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى وكذا إنشاء مركز "بدون ترخيص" لعلاج المترددين عليه مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك ، فضلاً عن تنظيمه لحملة تنظيف المقابر من أعمال السحر على مستوى محافظات الصعيد ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (4 قطع ورقية مدون بها خطوط وأرقام وحروف فى هيئة طلاسم وأحجبة يستخدمها المتهم فى نشاطه الإجرامى المُشار إليه - مبلغ مالى عملات أجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.