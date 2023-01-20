ضبط شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص، وذلك بتهمة التنقيب والحفر داخل منسكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، بقصد البحث عن الأثار وبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار محل البلاغ وأمكن ضبط (مقاول – مقيم محل البلاغ) حال تواجده داخل شقة بالطابق الأرضى "ملكه" ، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 5 متر ، كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب .

وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.