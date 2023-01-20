رسائل 72 ساعة من العمل المتواصل للرئيس السيسى.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، بين الاتحادية وأبوظبى والكلية الحربية.. رسائل 72 ساعة من العمل المتواصل للرئيس عبد الفتاح السيسى.. المصارحة والمكاشفة من الكلية الحربية: مصر تمتلك القوة وجيشها قادر على مجابهة أى تحد.. حافظنا على مقدراتنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.. والشعب المصرى بعزيمته وصبره وفهمه سيتجاوز كل الصعاب.. الرئيس يستضيف ملك الأردن و«أبو مازن» فى قمة الحفاظ على المقدسات الدينية وحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية.. و«قمة أبوظبى» تؤكد على المسار العروبى للسياسة المصرية والانطلاق إلى آفاق أقوى من التعاون.

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ـ بين الاتحادية وأبوظبى والكلية الحربية.. رسائل 72 ساعة من العمل المتواصل للرئيس السيسى.. المصارحة والمكاشفة من الكلية الحربية: مصر تمتلك القوة وجيشها قادر على مجابهة أى تحد.. حافظنا على مقدراتنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.. والشعب المصرى بعزيمته وصبره وفهمه سيتجاوز كل الصعاب.. الرئيس يستضيف ملك الأردن و«أبو مازن» فى قمة الحفاظ على المقدسات الدينية وحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية.. و«قمة أبوظبى» تؤكد على المسار العروبى للسياسة المصرية والانطلاق إلى آفاق أقوى من التعاون

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