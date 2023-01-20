دراسة حديثة تحذر من تخطى الوجبات خلال اليوم.. اعرف الأسباب

كتبت رانيا عامر

شددت دراسة حديثة على عدم تناول وجبة واحدة فقط بدلا من الثلاث وجبات اليومية ، لأن ذلك يعود سلبا علي حالتهم الصحية، بجانب سهولة إصابة الجسم بأمراض مختلقة.وذلك وفقا لما نشره موقع Sciencealert.

وكشفت الدراسة عن مدى خطورة تناول وجبة واحدة فقط خلال اليوم للفرد ،ان ذلك يعرض الشخص للإصابة بامراض القلب والاوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

كما أظهرت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا جميع الوجبات الثلاث ولكن في توقيتات قريبة جداً من بعضها يواجهون مشكلة أيضاً.فقد تبين أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون.4،5 ساعات مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لجميع الأسباب.فيجب توزيع الوجبات الثلاثة علي مدار اليوم .

في السياق ذاته قال عالم الأوبئة يانجبوصن من جامعة تينيسي، إن "بحثنا كشف أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين يتناولون وجبات يومية أكثر".مضيفا"بناء على هذه النتائج، نوصي بتناول وجبتين إلى 3 وجبات على الأقل، موزعة على مدار اليوم".