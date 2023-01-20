حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء بالإسكندرية

وشن حي المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد سحلول رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق ووحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، استهدفت منطقة الفلكي بتفرعاتها، وأسفرت عن تحصيل إجمالي غرامات فورية 32 الف جنيه والتحفظ على 65 حالة إشغال متنوعة وإزالة كافة الحواجز الحديدية.

ونفذ الحي حملة استهدفت قطاعات قبلي بشارع القاهرة والعاشر من رمضان وشارع 30 وشارع 45 وقطاع بحري بشارع ملك حفني وخالد بن الوليد ومحمد نجيب، وأسفرت عن التحفظ على 170حالة إشغال متنوع، وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه برئاسة هدي أبو كليلة رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشوارع: السد العالي، و6 أكتوبر، وعمر بن عبد العزيز، وصديقات الكتاب المقدس، وميدان المندرة الكوبرى، وأسفرت عن التحفظ على حالات اشغال متنوعة، وإزالة الحواجز الخشبية، ورفع إطارات السيارات، وتحطيم الكتل الخرسانية.

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط حملة للتصدي لظاهرة الإشغالات والحواجز شملت شوارع: عبد المنعم سند، لاجيته، عمر لطفى، وبورسعيد، ومسجد الحضرى، وميدان سعد زغلول، ومحطة الرمل، سوق شيديا، الأندلس، وكلية الطب، والسلطان حسين، وصفية زغلول، وسعد زغلول، والميناء الشرقية الإسكندر الأكبر، وشامبليون وطريق الجيش. كما نفذ الحي حملة لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الحي، أسفرت عن رفع 120 من حالات الأشغالات المتنوعة و60 من الحواجز.

وفي حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات، بمنطقة مينا البصل شملت شوارع الامير لؤلؤ، المكس، أم السلطان، أسفرت عن التحفظ على 57 كرسيا وإزالة كافة الإعلانات المخالفة وبدون ترخيص.

وتحت إشراف محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، تم شن حملة مكبرة لازالة الإشغالات والتعديات، استهدفت أسفل كوبري العامرية، وأسفرت عن التحفظ على 75 إشغال متنوع.