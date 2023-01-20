تحرير 27 محضرا للمخابز خلال حملة مفاجئة اليوم بكفر شكر وطوخ وبنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة علي المخابز بنطاق مدينة بنها وكفر شكر وطوخ، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على المخابز البلدية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة، عن تحرير27 محضر تم تصنيفها ما بين 5 محاضر نقص وزن، و5 نظافة معجن، و3 محضر غير مطابق للمواصفات، و13 محضر عدم وجود سجل، و1 محضر بيع عيش حر.

والتقي "الهجان"، أثناء جولته، بالمواطنين واستمع إلي مطالبهم وشكواهم ومدي رضائهم عن جودة رغيف العيش، ووجه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكدا على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات أيا كان نوعها والالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه المحافظ، بالمرور اليومي علي الأسواق والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، كما كلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي كافة المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى هذا الصدد أوضح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت المرور علي المخابز والأسواق والمحلات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة خلال شهر يناير، أسفرت عن تحرير 1003 محضر ما بين مواصفات ونظافة وبدون ترخيص في مجال مراقبة المخابز وتهريب الدقيق المدعم، كما تم في مجال السلع التموينية والاسواق تحرير 161 محضر ما بين بيع أزيد من السعر أو عدم الإعلان عن السعر أو مجهولة المصدر أو منتهيه الصلاحية، كما تم ضبط 25 طن أرز ابيض، 30 كيلو مكرونة، طن زيت طعام و16 طن لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات.

جاءت الحملة بحضور عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة بنها، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة طوخ، ورضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة ومندوبي الصحة والطب البيطري.



الخبز



المحافظ يستمع لأراء المواطنين



تفقد انتاج الخبز بالقليوبية



تفقد منظومة الخبز بالقليوبية



جانب من جولة محافظ القليوبية



خلال جولة المحافظ



محافظ القليوبية خلال الجولة



مخابز القليوبية