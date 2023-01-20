بيطرى الأقصر تشكل لجنة لفحص الماشية بسوق أرمنت ضد الحمى القلاعية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن إستمرار حملات تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك استمرارا لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومة المحدد أسبوعياً، وبشكل منتظم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد الطبيب بوحدة الرزيقات البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع. فضلا عن توعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه تم تعريف أصحاب المواشي خلال الحملات بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، وكذلك التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بقيادة الدكتور فتحى سلمى، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.