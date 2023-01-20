اليوم السابع
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"بنك أوف أمريكا" يرسم سيناريو قاتما: دخلنا مرحلة الركود وارتفاع البطالة مؤكد

الجمعة، 20 يناير 2023 06:38 م
"بنك أوف أمريكا" يرسم سيناريو قاتما: دخلنا مرحلة الركود وارتفاع البطالة مؤكد بنك أوف أمريكا
كتبت نهال أبو السعود

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توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك أوف أمريكا بريان موينيهان حدوث ركود معتدل هذا العام فى الولايات المتحدة، وفقا لشبكة فوكس نيوز، وذلك بعد بلوغ الحد الأقصى لسقف الدين فى الولايات المتحدة عند 31.4 تريليون دولار، فى ظل مواجهة بين مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، والرئيس بايدن وحزبه الديمقراطى حول رفع السقف، والذى يمكن أن يؤدى إلى أزمة مالية فى غضون أشهر قليلة .

 

قال موينيهان خلال حضوره مؤتمر دافوس: "لدينا أساسًا ركود معتدل متوقع أن يبدأ نوعًا ما فى منتصف هذا العام حتى عام 2024.. نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطى الفيدرالى بتحريك أسعار الفائدة أكثر من 5% والاحتفاظ بها طوال العام المقبل تقريبًا والبطالة سترتفع قليلا، وهذه هى الطريقة التى يجب أن يبطئوا بها الاقتصاد".

 

جادل موينيهان بأن "الأمر سيستغرق بضع سنوات" لإعادة هيكل أسعار بنك الاحتياطى الفيدرالى "إلى طبيعته"، وبالتالى رفض أى فكرة بأنه سيقلص رفع أسعار الفائدة فى عام 2023.

 

وقال موينيهان "إنفاقنا ونشاطنا أكثر اتساقا مع اقتصاد منخفض النمو واقتصاد أكثر طبيعية. التضخم لم ينته بعد، لأن بنك الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة كثيرا لإبطاء الاقتصاد".

 

وزعم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك أوف أمريكا أن عملائه "يحققون مضاعفات الدخل" مقارنة بمستويات ما قبل الوباء حيث أن التحفيز "لا يزال يتم إنفاقه".

 

وقال موينيهان "هذا يعنى أن المستهلك الأمريكى لا يزال يتمتع بقوة شرائية كبيرة على الرغم من أن الصراع على التضخم، فإن الأمور تصبح باهظة الثمن، إلا أنها تضربهم فى الجيب ومن ثم يبدأون فى تغيير سلوكهم".

 

كما تطرق إلى قطاع العقارات. وافق موينيهان على أن أسعار المساكن قد تأثرت سابقًا برفع أسعار الفائدة الفيدرالية، وقال أن الرهون العقارية ستبدأ ببطء فى العودة إلى "الاتجاه طويل الأجل" بالقرب من 3%.

 

قال الرئيس التنفيذي: "السكان فى الولايات المتحدة مستقرون إلى حد ما فيما إذا كانت هناك حاجة إلى منازل فى أماكن معينة. فى نهاية اليوم، ليس هناك الكثير من الطلب الكلى، وبالتالى فإن الأسعار تبطئه ولكن هذه هى النتيجة المرجوة من بنك الاحتياطى الفيدرالى الذى يغير أسعار الفائدة. إذا لم نبطئ الإسكان، فسيكون للناس تأثير الثروة هذا، فمن المحتمل أن يكون الأمر أشبه بفترة 2007-2008".


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