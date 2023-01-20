القبض على متهمين بترويج المواد المخدرة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مـــن ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وبحوزتهما (كمية من مسحوق الآيس المخدر – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" ميزان حساس – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين لسهولة التواصل مع عملائهما، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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