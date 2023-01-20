القبض على متهمين بترويج المواد المخدرة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مـــن ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وبحوزتهما (كمية من مسحوق الآيس المخدر – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" ميزان حساس – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين لسهولة التواصل مع عملائهما، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.