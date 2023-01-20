القبض على شخصين متهمين بالتنقيب عن الآثار فى البساتين

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالشروع بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بغرفة شقة بالطابق الأرضى، وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار .

وبمواجهتهما إعترفا بشروعهما بالتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.