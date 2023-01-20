القاهرة الإخبارية: مدير الاستخبارات الأمريكية زار كييف سرًا الأسبوع الماضي

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مدير الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز زار كييف سرًا الأسبوع الماضي، موضحة أن مدير الاستخبارات الأمريكية التقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي خلال الزيارة.

وفى وقت سابق أكدت ليز ستيكني، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تفعل كل ما في وسعها من أجل مساعدة أوكرانيا، وأن بلادها على تواصل دائم مع الجانب الأوكراني.

وقالت "ستيكني"، خلال مداخلتها عبر خاصية "سكايب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه من المقرر أن يُعقد غدا اجتماع يضم 50 من وزارء دفاع عدد من الدول بينهم أمريكا من أجل مناقشة الاحتياجات الأوكرانية في حربها ضد روسيا.

وأضافت، أن أمريكا لديها هدفان من مساعدة أوكرانيا، وهما أن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن أراضيها، وثانيا أن تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يحين الوقت.

وتابعت، أن رسالة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة دائما ولا تتغير، وهي أنها مستمرة في دعم أوكرانيا، مادام الجانب الأوكراني في حاجة إلى المساعدة.

وأردفت، أن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا الاقتصادية أصبحت تطال العالم أجمع، مشيرة إلى أن أمريكا تعمل مع حلفائها باستمرار على حل أزمة الأمن الغذائي في العالم.

واستكملت: "للأسف نرى أن روسيا هي العقبة في طريق السلام في أوكرانيا، ونحن مستمرون في دعم أوكرانيا لتصبح في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يحين الوقت".