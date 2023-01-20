العثور على جثة مجهولة الهوية بالغربية.. والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة

عثر أحد المواطنين، على جثة مجهولة الهوية بجوار إحدى شركات البترول بقرية محلة روح مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية بقرية محلة روح مركز طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أنها جثة مجهولة الهوية، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكانت، قد شهدت منطقة ستوته بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه أمام أحد المساجد بالمنطقة، وتم تسليمها للشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه أمام مسجد بمنطقة ميدان ستوته

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الطفلة ترتدي ملابسها كاملة، وتم نقلها لمستشفي المنشاوي بطنطا لتوقيع الكشف الطبي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.