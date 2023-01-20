الداخلية تعلن تفاصيل استهداف عناصر إجرامية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

أعلنت الداخلية تفاصيل واقعة الاسكندرية، نافية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود هجوم على أحد الأكمنة بمحافظة الإسكندرية ، مؤكده عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وسابقة نشر حقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتى تمثلت فى رصد الأجهزة الأمنية نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ، وحال إستهدافهم أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط إثنين من المتهمين وهروب الثالث .. وفى وقت لاحق أمكن تحديد مكان إختبائه وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه .. ويأتى ذلك ضمن محاولات الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات ومحاولة تأليب الرأى العام .