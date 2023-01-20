استخراج زجاجة من قولون مريض بأحد مستشفيات المنصورة

الدقهليه شريف الديب

تمكن فريق طبي بأحد مستشفيات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، من استخراج زجاجة دواء كبيرة الحجم من بطن شاب من محافظة المنوفية باستخدام المنظار الطبي، بعد معاناة صحية عاشها الشاب على مدار أسبوعين، نظرا لأنه لديه مشاكل نفسية، وعندما أصيب بالإمساك استخدم الزجاجة للتخلص من الإمساك إلا أنها دخلت إلى القولون وابتعدت حتى أنها لا يمكن إخراجها إلا بتدخل طبي.

وقالت الدكتورة أسماء جميل، مدرس واستشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، إن أسرة الشاب عمره 38 سنة من محافظة المنوفية تواصلوا معي وشرحوا لي ما فعله الشاب وأنه يعاني منذ أسبوعين بوجود زجاجة داخل القولون، ويخشى فتح بطنه في عملية جراحية لاستخراج الزجاجة.

وأضافت الدكتورة أسماء جمي، أن إقناع الشاب نفسه بإجراء العملية كان غاية في الصعوبة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود زجاجة دواء كبيرة الحجم وتبعد عن فتحة الشرج بحوالي 20 سم، وقررنا إجراء منظار لاستخراج الزجاجة.

وأشارت إلى أنه كون الزجاجة جسم أملس كان غاية في الصعوبة التعامل معها خوفنا من كسرها داخل المريض، واستطعنا التعامل معها بهدوء وإخراجها من قولون المريض على أكثر من مرحلة.

وأكدت على ان المريض بعد العملية لم يصدق أننا استخرجنا الزجاجة منه فقد كان يتوقع أن يخرج من العملية وفي بطنه فتح كبير أو قمن بإجراء تحويل لمجري المسالك البولية ولذلك كانت سعادته كبيرة «كان متخيف انه ها يصحي من البنج يجد بطنه مفتوحة».

ووجهت الدكتور أسماء جميل نصيحة غلي المجتمع بالبعد عن المعتقدات الخاطئة، أو الحصول على أدوية بدون استشارة طبيب، وفي حالة وجود أي مشاكل طبية عليه أن يتوجه فورا لأب طبيب حتى لا تتفاقم المشكلة.

وشارك في إجراء المنظار الطبي كل من الدكتور محمد نبيل، أخصائي التخدير، ومحمد أشرف، وأحمد خطاب فنيين المناظير.