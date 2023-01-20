أسعار النفط تسجل 86.71 دولار لبرنت و 81.07 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، ليسجل86.71 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.07 دولار، متجهة لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.

وسيطرت أزمة الطاقة وتغير المناخ على منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، وذلك لتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمى، فقد عانى العالم فى السنوات الأخيرة من التغير المناخى الذى نجم عنه خسائر مالية كبيرة.

وقالت صحيفة "اتاليار" الإسبانية، فى تقرير لها، إن أزمة الطاقة الحالية تزيد من ارتفاع معدلات التضخم، ولها علاقة مباشرة بارتفاع الأسعار، كما أنها تؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى، ولذلك فقد أصبحت أزمة الطاقة "بطل" منتدى دافوس هذا العام بسبب تأثيرها الكبير على الاقتصاد العالمى.

وترى الصحيفة، أن منتدى دافوس له أهمية كبيرة فى التوصل الى الحلول المناسبة لتعزيز أمن الطاقة مجددا مع تسريع عملية الانتقال الى مستقبل منخفض الكربون.

وانقسم قادة العالم حول مستقبل أزمة المناخ والتخفيف من تداعياته الاقتصادية ، فقد رأى المبعوث الرئاسى الأمريكى لشؤون المناخ، جون كيرى، خلال مشاركته إنه غير مقتنع بإمكانية وصول العالم الى اقتصاد منخفض الكربون فى الوقت المناسب لتجنب أسوأ آثار وعواقب تغير المناخ.

وأضاف كيري في كلمة خلال منتدى دافوس الاقتصادى العالمى: "أنه مقتنع أن العالم سيصل إلى اقتصاد منخفض أو خال من الكربون كليا لأنه يتعين علينا ذلك، ولكني غير مقتنع أننا سنقوم بذلك في الوقت المناسب"، لافتا إلى أن عواقب الأزمة ستؤثر علي ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وأكد كيري أن "أكثر مانحتاج إليه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون هو المال".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، قد قال في وقت سابق، إن الطريقة الوحيدة لمجابهة أزمة المناخ هي خفض الانبعاثات.

ومن ناحية آخرى ، يرى العديد من المسئولين أهمية مكافخة تغير المناخ فى التقدم الاقتصادى، طالب العديد من قادة العالم والمسئولين الذين شاركوا فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، اتهامات لشركات صناعة النفط لما تسببه من الاضرار بالكوكب، وبعث برسالة قوية إلى شركات النفط بشأن مسؤوليتها فى تغير المناخ، وقال "منذ السبعينيات"، أدرك العديد من منتجى النفط أنهم بفضل أعمالهم يقومون بتدمير الكوكب.

لهذا السبب، دعا رئيس الأمم المتحدة الشركات والدول إلى الامتثال لالتزاماتها بخفض الانبعاثات. وقد طلب منهم التوقف عن استخدام الحيل، مثل استخدام أرصدة الكربون، والتعامل بجدية بشأن تقليل ثانى أكسيد الكربون المنبعث فى الغلاف الجوي.