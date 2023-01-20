أخبار مصر.. الحكومة تنفى تداول قائمة أسعار مجموعات الدعم المدرسية للفصل الدراسى الثانى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للإعلان عن أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023، مُشددةً على أن الوزارة لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن، ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، وذلك لضمان تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة التعليمية، كأحد خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل وآليات عقد مجموعات الدعم المدرسية بشكل رسمي فور الانتهاء من تحديدها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وفي سياق متصل، سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، فيما سيتم تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية لطلاب صفوف النقل داخل المدارس.. وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر.





غلق كلى لكوبرى فيصل غدا من ميدان الجيزة وشارع السودان 3 ساعات لمدة يومين



أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى لكوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، وذلك لمدة (يومان) بداية من يوم السبت الموافق 21/1/2023 وحتى يوم الأحد الموافق 22/1/2023، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط.

وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر، والقيام بأعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بالمشروع تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، ووقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أى معوقات مع تسهيل حركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية بالتعاون مع الجهات المنفذة والمعنية.





غدا أول أيام سحب ملفات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة



حددت هيئة قضايا الدولة الفترة من يوم 21 يناير الجاري، وحتى 2 فبراير المقبل لتلقى طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، نظير رسوم 600 جنيه من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبو الفدا - الزمالك – القاهرة.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن التقديم يكون بصورة البطاقة وصورة المؤهل على أن تتوفر بعض الشروط فى المتقدم بخلاف شروط الخدمة العامة المنصوص عليها





التموين: طرح الخبز لغير حاملى البطاقات هدفه تخفيف العبء عن المواطن



أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استمرار سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن الذى لا يستفيد من منظومة الخبز المدعم، ومنعاً لاستغلال البعض من المخابز التى هى خارج المنظومة المذكورة من رفع أسعار الخبز السياحى والطباقى، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع شعبة المخابز والبريد المصرى بصياغة تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى الحفاظ على سعر عادل ومنضبط للخبز الحر وحصول المواطن علية طبقا لتكلفة محددة وخصائص معتمدة وأوزان معروفة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح أكبر مجمع لخدمات التجار بالغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مثمناً العمل البناء المشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية لدفع منظومة التجارة الداخلية قدماً، فضلاً عن تيسير وتسهيل إجراءات المعاملات التجارية مع منتسبى وأعضاء الغرف التجارية مع عدد من هيئات الدولة الخدمية.

ويذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أوضح على هامش افتتاحه لمركز الخدمات المتكامل النموذجى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه جارى الانتهاء من دراسة أفضل السبل لحصول غير المستفيدين من الدعم على الخبز الحر من منافذ الخبز البلدى المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى يبلغ قوامها ما يقرب من 33 ألف منفذ مخصص لبيع الخبز البلدى المدعم.





الداخلية: استشهاد شرطى فى مطاردة لعناصر شديدة الخطورة بالإسكندرية



استشهد أحد أفراد الشرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية وتم ضبط إثنين، فى إطار متابعة نشاط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظة الدقهلي ، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية فى عدد من القضايا أبرزها "مخدرات - سلاح نارى") .

أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط إثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.





الخميس إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير



أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، أصدرت الوزارة منشورا على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة المنشأت الخاصة ،موضحة فيه أن يوم الخميس المقبل، الموافق 26 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة،وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

حكومة أمريكا تصل لسقف الديون.. و"الخزانة" تتخذ إجراءات لتجنب تخلف السداد



بلغت الحكومة الأمريكية، الخميس، الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، فى ظل مواجهة بين مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون والرئيس بايدن وحزبه الديمقراطى حول رفع السقف، والذى يمكن أن يؤدى إلى أزمة مالية فى غضون أشهر قليلة، وفقا لوكالة رويترز. وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الكونجرس، ومنهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، أن وزارتها بدأت فى استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية، والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو. ويسعى الجمهوريون، الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب مؤخرا، إلى استخدام الوقت حتى تستنفذ إجراءات الطوارئ التى اتخذتها وزارة الخزانة من أجل انتزاع خفض فى الإنفاق من بايدن ومجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.

شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile تعلن اختراق بيانات 37 مليونا من عملائها



قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن شركة تى موبايل T-mobile للاتصالات فى الولايات المتحدة أعلنت عن تعرض البيانات الشخصية لـ 37 مليون من عملائها لاختراق وقرصنة فى نوفمبر الماضى.

وأوضحت الشركة، أن المتسلل سرق بيانات العملاء التى تشمل الأسماء وعناوين الفواتير وبيانات الإيميل الإلكترونى وأرقام الهواتف وتاريخ الميلاد وأرقام حسابات تى موبايل ومعلومات تصف نوع الخدمة التى لديهم. وأوضحت الشركة أنه لم يتم خرق بيانات الضمان الاجتماعى وأرقام بطاقات الائتمان أو الهويات الحكومية وكلمات السر والمعلومات المالية.

وذكرت "تي موبايل" في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الاختراق تم اكتشافه في 5 يناير.