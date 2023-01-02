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8 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال أول 11 شهر 2022

الإثنين، 02 يناير 2023 02:00 ص
8 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال أول 11 شهر 2022 صادرات - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 10% لتسجل 3.321 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي نوفمبر 2022 مقارنة ب 3 مليار دولار لنفس  الفترة عام 2021.
 
الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 33% 
 
موكونات السيارات ارتفعت 15%
 
والاجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5% 
 
الالات والمعدات حققت 128%.
 
الصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت زيادة 2%
 
حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14%
 
تشكيل المعادن حفف قفزة ملحوظة بنسبة 96%
 
حققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة 91%
 
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - هولندا ) وآسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان ) و أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا- كوت ديفوار) - أسواق اخرى ( امريكا - الارجنتين - البرازيل )
 

الصادرات الهندسية

المجلس التصديري للصناعات الهندسية

الصناعات الهندسية

الصادرات الهندسية 2022

الصادرات المصرية 2022



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