ولاء محمود فنانة ببنى سويف ترسم وتصمم ديكورات المناسبات.. صور

بني سويف هاني فتحي

موهبتها في الرسم ليست وليدة الأيام الماضية بل موهبة حاولت تنميتها وإتقانها طوال فترة دراستها، منذ المرحلة الابتدائية وحتى الدراسة الجامعية.

نجحت خلال سنوات عمرها أن تطور من نفسها فى مجال الرسم ولم تقتصر على الرسم فقط بل قامت أيضا بتنفيذ العديد من التصميمات للمناسبات المختلفة منها حفلات الخطوبة وغيرها من المناسبات.

ولاء محمود لبيب 26 عاما، طالبة بأحد المعاهد بالقاهرة أتقنت موهبة الرسم بكافة الألوان حتى أصبحت تتقن رسم كافة الصور والبورتريهات بالإضافة إلى قيامها بتطوير نفسها من خلال تعلمها لتصميم ديكورات كافة المناسبات.

وقالت ولاء محمود لبيب إنها تبلغ من العمر 29 عاما وتدرس بأحد معاهد الصحافة بالقاهرة، مشيرة إلى أنها تعتبر الرسم والديكور مشروعها الخاص والأساسي.

وأضافت ولاء أن الرسم يعد هوايتها الأساسية مشيرة إلى أن الرسم هو عشقها الأساسي حيث تدخل الرسم في كافة حياتها وشعورها فهي ترسم عندما تكون سعيدة وترسم أيضا عندما تكون حزينة.

وقالت ولاء محمود إن الرسم هو موهبتها الوحيدة، حيث تجلس بالساعات يوميا للرسم، مؤكدة أن الرسم أصبح الشغل الشاغل لها خلال الفترة الأخيرة، وأنها ترسم منذ المرحلة الابتدائية وتميزت برسم البورتريهات، وبدأت في احتراف موهبة الرسم خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت، أنها اكتشفت موهبتها الفنية منذ نعومة أظافرها واستطاعت أن تطور من إمكانياتها حتى أصبحت تتقن رسم البورتريهات بالحبر والفحم والرصاص وكذلك الزيت.

وقالت ولاء إنها تقوم بالرسم بأنواعه المختلفة حيث تقوم بالرسم على الحوائط وكذلك على الملابس والأوراق بالإضافة إلى رسم البورتريهات بكافة أنواعها برسم الحيطان وعلى الملابس وعلى الورق وكذلك الرسم الحر.

وتابعت ولاء، "اهتم بتطوير نفسي وقدراتي الفنية لتحقيق أحلامي باحتراف المهني"، وأشارك هوايتي في الرسم منذ الصغر، فالرسم موهبتي الوحيدة طوال عمري".

وقالت ولاء إنها تروج لمشروعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أنها تستخدم المعدات البسيطة حيث تقوم باستخدام كل أنواع الألوان فاير كاستيل وسوفت بإستيل والألوان مياه وزيت، مشيرة إلى أنها قامت بتطوير موهبتها من الرسم إلى الديكورات وتصميمات المناسبات السعيدة.

وتابعت ولاء: بدأت في تطوير مشروع تصميم إحتفال المناسبات السعيدة حيث تقوم بشراء وتأجير ديكورات الخطوبة كالورود وغيرها من المعدات على حسب احتياجات وذوق العروس.

وأضافت ولاء أنها تسوق لمشروعها على منصات التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن أبويها من أكثر الداعمين لها من خلال تشجيعها وتوفير المعدات والخامات لها.

وأشارت ولاء إلى أنها تحلم أن تقوم بفتح معرض جاليري باسمها تقوم من خلاله بعرض منتجاتها.



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بعض التصميمات



بعض لوحات ولاء



تصميمات ولاء محمود



رسومات ولاء محمود



رسومات ولاء



ولاء ترسم بكافة الألوان



ولاء ترسم على الحائط



ولاء محمود فنانة تبدع فى الرسم