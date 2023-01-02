هل هناك نظام غذائي لخفض الكولسترول؟.. اعرف الإجابة

كتبت نهير عبد النبى

يرتبط اسم الكولسترول ارتباطًا وثيقًا بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأنواع أخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن تحتاج أجسامنا إلى الكولسترول أيضا وهو نوع من الدهون اللازمة لصنع أغشية الخلايا ، والهرمونات الرئيسية مثل التستوستيرون والإستروجين ، والأحماض الصفراوية اللازمة لهضم الدهون وامتصاصها ، وفيتامين د.

وحسب ما ذكره موقع health فأن السيئ بشأن الكولسترول ليس المادة نفسها ففي الواقع لا يمكننا العيش بدونها ولكن الأمر المهم هو أنواع معينة من الكوليسترول ومقدارها في مجرى الدم.

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم ، فإن إجراء تغييرات في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفضه إلى النطاق الصحي، و يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في رفع مستوى البروتين الدهني مرتفع الكثافة ، ويمكن للتغييرات الغذائية والأدوية ، ولا سيما عائلة العقاقير المعروفة باسم الستاتين ، أن تخفض بشكل كبير LDL الكوليسترول الضار.

ما هو أفضل نظام غذائي لخفض الكولسترول؟



لا يوجد إجماع على أفضل نظام غذائي، النظام الغذائي الأكثر فعالية لخفض الكوليسترول الكلي والكولسترول الضار هو اتباع نظام غذائي نباتي ومع ذلك ، هذه ليست حمية سهلة لاتباعها.

كثير من الناس يفضلون حمية البحر الأبيض المتوسط لا يوجد تعريف صارم لما يجب تضمينه في هذا النوع من النظام الغذائي بشكل عام ، هذا يعني:

-الحصول على غالبية السعرات الحرارية الغذائية اليومية من مصادر نباتية ، وخاصة الفواكه والخضروات والحبوب والفول والمكسرات والبذور.

-استخدام زيت الزيتون كدهون أساسية بدلاً من الدهون والزيوت الأخرى.

-تناول بعض الجبن قليل الدسم و / أو الزبادي يوميًا.

-تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع.

-الحد من الأطعمة المصنعة.

-للحفاظ على الوزن المرغوب فيه ، يجب أن تتناول عدد السعرات الحرارية التي تحرقها كل يوم فقط إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك ، فأنت بحاجة إلى تناول سعرات حرارية أقل مما تحرق.

-قد يجد الأشخاص الذين ليسوا متأكدين من كيفية اتباع مثل هذا النظام الغذائي أنه من المفيد العمل مع أخصائي رعاية صحية مثل اختصاصي التغذية أو أخصائي التغذية أو الطبيب أو الممرضة.

بالإضافة إلى التغييرات في النظام الغذائي، يجب أن تمارس يوميًا تمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل، مثل المشي السريع.