مقدونيا الشمالية تبدأ رئاستها الدورية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا

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بدأت دولة مقدونيا الشمالية رسميا الأحد رئاستها الدورية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والتى تضم فى عضويتها 57 دولة.

وقال بوجار عثمانى، وزير خارجية مقدونيا الشمالية ورئيس المنظمة الأوروبية الجديد لعام 2023 - فى تصريح له الأحد- "إنها مسئولية كبيرة ويشرفنى أن تتولى بلادى رئاسة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لعام 2023" وسيكون هدفنا التركيز على المبادئ ذاتها الواردة فى وثيقة هلسنكى النهائية لمصلحة مواطنى الدول الأعضاء وتلبية احتياجاتهم".. لافتا إلى أن الخطة هى مد يد العون إلى المواطنين المتضررين من النزاعات المسلحة وأيضا كل المحتاجين للمساعدات.

وأضاف: أن دور منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، التخفيف من حدة الأزمات ودعم السلام.. متطرقا إلى النزاعات الجارية فى منطقة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وأوضح أن أوكرانيا ستظل أولوية مركزية وقضية أمنية رئيسية، وقال: أن "الحرب غير المبررة ضد أوكرانيا قوضت الهيكل الأمنى الأوروبى وتهدد السلام والاستقرار فى القارة وخارجها".

وأضاف: أن رئاسة مقدونيا الشمالية للمنظمة الأوروبية ستركز أيضًا على دعم النمو الاقتصادى المستدام والتعاون البيئى وتحقيق السلام والازدهار لسكان منطقة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا كما سيتم دعم حقوق الإنسان وتعزيز التسامح وعدم التمييز، متابعا "ستعمل مقدونيا الشمالية على ضمان أن تظل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا جزءًا حيويًا من الجهود المتعددة الأطراف الفعالة والمتعلقة بالأمن".