محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى بخطة الرصف فى المراكز والمدن 

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف بطريق 16 بمركز الشهداء بداية من ( بحر سيف – شبراباص – العراقية مروراً بزاوية الناعورة و جزيرة الحجر وحتى محور عمروس) بطول 32 كم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذ الهيئة العامة للطرق و الكباري بتكلفة 150 مليون جنيه، حيث أشار رئيس المدينة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 5 كم من القطاع الأول بالطريق ووضع طبقة السن تمهيدا لرصفها بالطبقة الأسفلتية النهائية كونه طريق حيوي وهام يربط مراكز شبين الكوم وتلا ومنوف والسادات مما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات المرورية بالمنطقة.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع شلضم بداية من المركز الطبى وحتى شارع النصر بطول800 متر تنفيذ مديرية الطرق والنقل وضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ، مشدداً على التواجد الميدانى لمتابعة خطة الرصف الجديدة بواقع 15 شارع وتركيب بلاط الإنترلوك بـ 11 شارع آخر بنطاق المدينة.في ضوء الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية للنهوض بالبنية التحتية والأساسية، ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية.

وتابع المحافظ أعمال الرصف بطريق " قويسنا / شبين الكوم" المزدوج بتقنية (FDR)بمجموع أطوال 13 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وتم التنبية على القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية كونه طريق حيوى وهام.

وفى مدينة منوف، تم متابعة أعمال التطوير بممشى منوف الجديد بطريق البطحة القبلية الجديد بطول 1 كم، حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة المطبوعة وتركيب بلاط الانترلوك والبرجولات الخشبية وجارى زراعة الأشجار والمساحات الخضراء لإضفاء مظهراً جماليا وخلق متنفسً ومنتزهاً عاماً للأهالى، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع القشلا وسوق منوف وذلك ضمن 14 شارعا سيتم رصفهم بنطاق المدينة.

فيما تابع المحافظ استكمال الأعمال التمهيدية من فرد طبقة الأساس بمتفرعات شارعى المعدية و مصطفى حافظ بمركز بركة السبع تمهيداً لرصفها، فضلا عن متابعة صب الطبقة الخرسانية بالأرصفة الجانبية بشارع الجلاء للبدء فى تركيب بلاط الإنترلوك، وذلك ضمن خطة الرصف الجديدة بواقع 7 شوارع ومتفرعاتهم بنطاق بركة السبع لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين .

وفى مدينة الباجور، تم متابعة أعمال التطوير من فرد طبقة السن بشارع بنها تمهيدا لأعمال الرصف، وذلك ضمن 34 شارعا مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة 30 مليونا و600 ألف جنيه، موزعة على 6 مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.