رعدية ومتفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

كتب ـ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وذلك تزامنا مع أول أيام العام الجديد 2023.

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كما يلى:

-الإثنين 2 يناير 2023:

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60٪ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

- الثلاثاء 3 يناير:

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60٪ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40 ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الأربعاء 4 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث من 40 : 50 ٪.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.