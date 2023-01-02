رئيس جامعة السلام التكنولوجية: توقيع اتفاق تعاون لتأهيل الطلاب لنظام الفندقة

بورسعيد ـ محمد فرج

قال الدكتور مدحت الحادق، رئيس جامعة السلام التكنولوجية شرق بورسعيد، إن الجامعة وقعت بروتوكول عمل مع أحد الفنادق السياحية بالمحافظة، لتأهيل وتدريب طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية للراغبين فى العمل الفندقى.

أضاف، رئيس جامعة السلام التكنولوجية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن البروتوكول يأتى فى إطار إبرام اتفاقية تنظيم أسس التعاون المشترك لتقديم الخدمات الفندقية للطلاب الخريجين الراغبين فى العمل فى قطاع المنشآت الفندقية بما يحقق خلق فرص عمل تتلائم مع متطلبات سوق العمل.

ووقع رئيس جامعة شرق بورسعيد اتفاقية العمل من خلال البروتوكول الذى وقع عليه على محمد سعيد مدير عام أحد الفنادق بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن تدريب طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية من الفرق الدراسية المختلفة تمهيداً لتوظيف خريجى الكلية وفقاً لاحتياجات الفندق من العمالة المؤهلة .

وفى سياق متصل، أكد أن الكلية سوف تقوم بإختيار طلاب من ذوى الكفاءات الملائمين للعمل داخل منظومة الفندق بجانب تعزيز سبل التعاون والتواصل المستمر مع إدارة الفندق للوقوف على مدى متطلبات التدريب والتأهيل التى يحتاجها طلاب الكلية.

وقال على محمد سعيد، مدير عام فندق رستا بمحافظة بورسعيد، إن الفندق سوف يقوم بتوفير الخيره العلمية اللازمة للطلاب من خلال التدريب العملى فى أقسام الفندق حتى يتسنى توظيف خريجى الكلية وفقاً لاحتياجات الفندق من العمالة المؤهلة وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل.

وأضاف بأنه سوف يراعى توفير الدورات التدريبيهة المختلفة التى ينظمها الفندق سواء للطلاب المتدربين أو الخريجين الذين يتم تعيينهم.

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور محمد بسيونى، عميد كلية الطاقة والصناعة بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية "السلام"، لـ "اليوم السابع"، أن الجامعة تعمل لتأهيل الطلاب لمواكبة سوق العمل بناء على الخطة التى قامت وزارة التعليم العالى من خلالها إنشاء الجامعات التكنولوجية طبقا للائحة الدراسية المنوط بها تدريب طلاب لسنه أولى بما يتماشى مع الخطة الدراسية لطلاب المرحلة الأولى والثالثة وذلك لمدة عام قابلة للتجديد وفقاً للبرتوكول والاتفاق المبرم فى مجال تدريب الطلاب والموظفين والإداريين لرفع المهارات والكفاءات التى تتوائم مع تطوير السياحة والخدمات الفندقية لزيادة الوعى ورفع مستوى الخدمات الفندقية المقدمة للسياحة بوجه عام.



رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية يوقع البرتوكول



جانب من توقيع بروتوكول تدريب طلاب جامعة شرق بورسعيد



رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية ومدير الفندق



رئيس جامعة شرق بورسعيد يصافح مدير عام الفندق



رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وعميد كلية الطاقة والصناعة