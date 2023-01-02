تعرف على أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال الكبار

كتبت نهير عبد النبى

من الشائع أن يقوم الأطفال بعمر 6 سنوات وما دون بتبليل الفراش، ولكن يمكن للأطفال الأكبر سنًا تبليل السرير أيضًا إذا كان طفلك أكبر من 6 سنوات وكان يتبول في السرير، فهناك أشياء يمكنك القيام بها حيال ذلك.

وحسب ما ذكره healthdirect موقع يحدث التبول اللاإرادي عندما لا يستيقظ الطفل أثناء الليل عندما يحتاج إلى إفراغ المثانة يمكن أن يحدث كل ليلة أو بين الحين والآخر، يعرف التبول اللاإرادي أيضًا باسم سلس البول الليلي.

يستمر بعض الأطفال في التبول اللاإرادي منذ الولادة، بينما يبدأ آخرون في التبول اللاإرادي مرة أخرى عندما يكبرون.

يمكن أن يكون الأمر مزعجًا جدًا لطفل، ومزعجًا ومحبطًا لك لكن هذا ليس ذنبهم التبول اللاإرادي لا علاقة له بالسلوك السيئ.

ما الذي يسبب التبول اللاإرادي عند الأطفال الأكبر سنًا؟

ينام بعض الأطفال بعمق شديد ولا يستيقظون عندما يحتاجون إلى التبول، قد يكون لديهم مثانة لا تخزن سوى كمية صغيرة من البول أو قد ينتجون الكثير من البول في الليل.

بعض الأطفال لا يصنعون ما يكفي من هرمون يسمى الهرمون المضاد لإدرار البول هذا يجعل البول أقل سائلة بين عشية وضحاها إذا لم يصنع الأطفال ما يكفي من هذا الهرمون ، فقد تكافح مثانتهم لتخزين السوائل الزائدة.

يمكن أن يرتبط التبول اللاإرادي أيضًا بالإمساك عند الأطفال ، يميل التبول اللاإرادي إلى الانتشار في العائلات إذا قام أحد الوالدين أو كلاهما بتبليل الفراش عندما كانا صغيرين ، فمن المرجح أن يحدث ذلك مع أطفالهم.

يمكن أن تتسبب المشكلات العاطفية الناتجة عن حدث مرهق أحيانًا في تبليل الطفل الأكبر سنًا في الفراش المشاكل الجسدية غير شائعة.

من الجيد طلب المساعدة المتخصصة إذا استمر طفلك في التبول اللاإرادي بعد حوالي 6 أو 7 سنوات من العمر إذا بدأ طفلك في ترطيب السرير مرة أخرى بعد فترة من الجفاف، فيجب عليك اصطحابه إلى طبيبك لإجراء فحص طبي.

راجع طبيبك أيضًا إذا كنت قلقًا، أو كان طفلك منزعجًا جدًا من التبول في الفراش.

يمكن أن يساعدك مكتشف الخدمة في العثور على الأطباء والصيدليات والمستشفيات والخدمات الصحية الأخرى.

كيف يتم تشخيص التبول اللاإرادي عند الأطفال الأكبر سنًا؟



سيسألك طبيبك عن التبول اللاإرادي لطفلك، بما في ذلك عدد مرات حدوثه.

قد يسألون أيضًا عن طفلك:

-أنماط النوم

-عادات المثانة والأمعاء (المرحاض)

-ما إذا كان لديهم أي مشاكل مع التبول أثناء النهار

قد يقوم طبيبك بفحص طفلك في بعض الحالات ، قد يوصون بإجراء اختبارات بول أو اختبارات أخرى ، ولكن غالبًا ما لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات.

قد يحيل الطبيب طفلك إلى اختصاصي صحي تلقى تدريبًا متخصصًا على التبول اللاإرادي للأطفال.

كيف يمكن علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال الأكبر سنًا؟

من المهم تشجيع طفلك على عدم الشعور بالحرج أو الخجل من التبول اللاإرادي لا يحتاج التبول اللاإرادي عمومًا إلى العلاج قبل سن 6 سنوات. هذا لأنه عادة ما يتحسن من تلقاء نفسه.

هناك العديد من العلاجات المتاحة للتبول اللاإرادي عند الأطفال الأكبر سنًا، بما في ذلك تدابير المساعدة الذاتية وأجهزة إنذار التبول اللاإرادي.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدة طفلك على البقاء جافًا.

-ذكّر طفلك بالذهاب إلى المرحاض قبل الذهاب إلى الفراش.

-ضع ضوءًا ليليًا في المرحاض وشجع طفلك على الاستيقاظ للتبول (التبول) أثناء الليل إذا احتاج إلى ذلك.

-شجع طفلك على شرب الكثير من الماء خلال النهار.

-تجنب أي أطعمة أو مشروبات تحتوي على مادة الكافيين (مثل الشوكولاتة أو مشروبات الكولا) قبل النوم.

-احمِ المرتبة من البول بغطاء أو وسادة مقاومة للماء ، إذا لم تستخدم الحفاضات أو الكمادات.

-لاحظ أن إيقاظ طفلك والمشي أو حمله إلى المرحاض لا يساعده على الجفاف على المدى الطويل.

-تذكر أن تتحلى بالصبر ، وشجع طفلك ، وأشركه في العلاج.

نصائح لتشجيع طفلك

يمكن أن يتضرر تقدير الطفل لذاته من خلال معاقبة الطفل أو إحراجه كما أنه يؤلم عندما يسخر منهم الأشقاء أو الأصدقاء لتشجيع طفلك:

-كن متفهمًا ولا تعاقب طفلك على تبليله في الفراش

-لا تغضب - فهذا لا يساعد وقد يجعل طفلك أكثر قلقا

-لا تخجل طفلك - فهذا لا يساعد طفلك على السيطرة على المثانة

-كن صبورًا وداعمًا ، وتذكر أن التبول اللاإرادي ليس خطأ طفلك