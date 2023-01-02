اليوم السابع
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تحرير 20 مخالفة تموينية في مركز دير مواس بالمنيا

الإثنين، 02 يناير 2023 01:28 م
تحرير 20 مخالفة تموينية في مركز دير مواس بالمنيا جانب من الحملات
المنيا ـ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تكثيف الحملات التموينية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء فى التداول أو العرض؛ وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الاسعار.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية على المحلات والاسواق وتفعيل الرقابة على المخابز البلدى فى مجلس قروى تل بنى عمران بدائرة المركز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس ومفتشى تموين مكتب تل بنى عمران، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات بين (نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم اعلان، ونظافة، وعدم إعطاء بون)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 


ديرمواس

مديرية التموين

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