تجديد حبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل حظيرة ماشية بكرداسة

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل حظيرة ماشية فى منطقة كرداسة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

قررت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق حبس المتهم، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية، للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وكانت قد كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل حظيرة ماشية في كرداسة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل حظيرة ماشية فى منطقة زراعية بكرداسة، وبمناظرة الجثة عثر بها على آثار اعتداء، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية فى الحادث، وتم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى هوية المجني عليه، وتم الكشف عن هوية مرتكب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

ورد بلاغ لمركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية، فتم إخطار اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية داخل حظيرة ماشية ملك مزارع، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار اعتداء.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الحظيرة، وذكر أنه حال توجهه لحظيرة الماشية الخاصة به، فوجىء بالجثة، فسارع لإبلاغ رجال المباحث وأكد عدم معرفته بهوية المجنى عليه.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي صرحت بتشريحها، وكشفت التحريات هوية القتيل، وتم الاستماع لأقوال أفراد اسرته، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية مرتكب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.