اليوم السابع
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القبض على هارب من 42 سنة سجن و10 ملايين جنيه غرامات فى مدينة بدر

الإثنين، 02 يناير 2023 12:12 م
القبض على هارب من 42 سنة سجن و10 ملايين جنيه غرامات فى مدينة بدر ضبط هارب_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تردد (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية، والمحكوم عليه فى عدد (42) قضية بإجمالى مدة حبس بلغت (42) سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت (10,500,000 جنيه) بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال تواجده بالمنطقة المشار إليه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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