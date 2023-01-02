الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 26 مليون جنيه

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزم عناصره نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهم ، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية بسيارتين "نقل بالمقطورة" وسيارة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديريتى أمن "السويس والمنوفية" تم استهدافهم وأمكن ضبط أحد المتهمين (سائق ، له معلومات جنائية) وبرفقته (تباع ، له معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة بمنطقة شرق قناة السويس بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، كما أمكن ضبط (اثنين من المتهمين) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية .. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت 350 كيلو جراما – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جراما - مبلغ مالى– 7 هاتف محمول) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (26,000٫000) ستة وعشرون مليون جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.