الحماية المدنية تسيطر على حريق بحظيرة مواشى فى منشأة القناطر

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق داخل حظيرة مواشي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بمنطقة منشأة القناطر، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.