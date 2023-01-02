الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على الاستغلال الأمثل لممتلكات الدولة

وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يوجه صندوق مصر السيادي بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها"، إن الرئيس السيسي وجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك في ضوء كون "صندوق مصر السيادي" شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، خاصة من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.