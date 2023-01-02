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الأمن الأردني يفتح تحقيقا في وفاة شخصين وإصابة ثلاثة إثر حريق شرق عمان

الإثنين، 02 يناير 2023 09:44 م
الأمن الأردني يفتح تحقيقا في وفاة شخصين وإصابة ثلاثة إثر حريق شرق عمان حريق - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني، إن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء الإثنين مع حريق شب داخل معمل لإعادة تدوير الكاوتشوك بمنطقة الموقر.

وأوضح الأمن العام، أنه نتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، حيث قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وإخماده والسيطرة عليه.

بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى التوتنجي، والاصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

 


الامن الاردني

حريق عمان

عمان

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