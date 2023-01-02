الأقمار الصناعية: تكاثر السحب غرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة علي غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلي غزيرة في بعض الأحيان وتستمر فرص سقوط الأمطار طوال اليوم.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه علي النقيض تماماً تظهر شبورة كثيفة تؤثر على شمال الصعيد وتنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.





