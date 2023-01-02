إنفاق 30 مليار جنيه على المستشفيات الجامعية.. تبلغ 120 مستشفى

كتب ـ محمد صبحى

تولي وزارة التعليم العالى اهتمًامًا كبيرًا فى النهوض بمستوى المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، أو من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.

ووصل عدد المستشفيات الجامعية فى عام 2022 ، إلى 120 مستشفى مقارنة بـ 88 مستشفى فى عام 2014 ، وهو ما يعكس الاهتمام بملف المستشفيات الجامعية وإنشاء مستشفيات جديدة على مستوى الجامعات الحكومية.

وشهدت المستشفايت الجامعية زيادة قدرها 32 مستشفى خلال السنوات الأخيرة ، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022، 30 مليار جنيه، و بلغ عدد (36.825) سرير، بزيادة (7867) سريرا، وبلغ عدد أسرة 5030 سرير،ا بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة عن عام 2014 ، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.